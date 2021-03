Marta está concursando en 'Solos', el reality exclusivo de mitele PLUS, y las ocasiones contadas en las que ha salido del 'pisito' ha sido para acudir a 'El debate de las tentaciones'. Después de haberse encontrado dos veces con Lester, ahora volvía a ver a Mayka. Nada más llegar ya soltaba la primera 'puyita': "Se me hace raro no venir en pijama o disfrazada. Me tendría que haber vestido de cerebro hoy", soltaba.