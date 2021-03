Marta Peñate salía del 'pisito' de 'Solos' dispuesta a enfrentarse cara a cara con Mayka, su excompañera de 'La isla de las tentaciones 2' con quien no se lleva nada bien. Pero lo que no esperaba era enterarse en el mismo plató de 'El debate de las tentaciones' de la identidad de su nuevo compañero en el reality tras la marcha de Noel Bayarri : ¡era Lester!

La canaria se tiraba al suelo por el impacto que le causaba la noticia. Marta no podía creer que va a volver a vivir con su exnovio, con el que tuvo una relación de once años que se rompió en 'La isla de las tentaciones 2'. "¿Este hombre no debería estar poniendo música clásica a su mujer embarazada?", replicaba refiriéndose al embarazo de Patri, la soltera que Lester conoció en 'La isla de las tentaciones 2' y con la cual espera ahora su primer hijo.