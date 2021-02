Lester anunció en el anterior debate que será padre junto a Patri

Lester ha vuelto al debate de 'La isla de las tentaciones' para escuchar todo lo que Marta Peñate ha dicho sobre él en el pisito de 'Solos'. La canaria se ha despachado a gusto contra su ex y ha hablado sin tapujos sobre su futura paternidad a su compañero de reality, Noel Bayarri.

"Por mí como si tienes trillizos, me da un poco de pena ese niño que viene en camino porque a mí tardaste hasta el cuarto año en ponerme los cuernos. Llevas con esta chavala 3 meses y le has sido infiel mil veces. Me ponían a mí más cachonda las cámaras que Lester a Patri. Todavía tengo un collar suyo, me han llegado mensajes en los que decía que quería volver conmigo", contaba la exconcursante de 'Gran Hermano 16'.

"Me parece que es un poco pinocha porque realmente si no te jode algo no te pegas una semana hablando de una persona. Creo que está dolida, yo soy sincero", ha respondido Lester. Quiero darle las gracias al programa porque han conseguido que te quites el pijama y la bata, que llevabas una semana ya y olías a chimpancé. Creo que deberías haberte puesto el disfraz de payaso, no el de pinocho, aunque llevas careta todo el año. Me hace gracia que mencione a Patri cuando ella salió con dos tíos y ninguno de los dos ha querido saber nada de ella, después la metieron en 'La casa fuerte' y Albert pasó de ella, luego estuvo con Tony Spina, que le metió la espina y también".

Marta ha salido del pisito de 'Solos' disfrazada de Pinocho y ha visitado el plató de 'El Debate de las tentaciones' para responder a su exnovio. "No me afectó que Patricia esté embarazada, en el fondo creo que hasta puedes llegar a ser un buen padre, un buen novio no. Sinceramente cuando diste la noticia te vi una cara rara", ha comenzado diciendo.

En ese momento, Sandra Barneda ha leído un mensaje de Patri en redes sociales. "Vergüenza es lo único que puedo decir de esto, no se puede ser más ridícula, que se la lleven al circo a hacer el payaso que es lo único que sabe hacer". "Lo entiendo porque estás intentado reírte todo el rato de mí y tener un hijo es algo serio. Es algo a lo que se le debería de tener respeto", ha explicado Lester.

"Yo no he hablado nade de Patri, no sé qué pinta en este berenjenal. ¿Qué eres una berenjena, tía?", ha contestado Marta. "Yo hablo de ti, estás en el pódium de mis críticas, pero hay más gente, no eres el centro del mundo. Has visto 25 segundos de 24 horas de siete días que llevo. A ver Lester, ¿Tú me quieres o no me quieres? Yo te quiero", se ha sincerado Marta. "Yo también", ha respondido él.

La exconcursante de 'La casa fuerte' se ha emocionado y no ha podido evitar las lágrimas: "En el fondo yo le quiero, estamos mal porque hemos acabado muy mal. Yo a ti ya no te tengo mucho cariño, pero a tu familia sí. A ti también, aunque a veces te tengo manía", ha confesado Marta.

"Yo tengo un recuerdo muy bonito de cuando le pediste matrimonio en directo", ha comentado Suso. "¿Qué pasó después?". "Cambió la convivencia, mil cosas vividas, al final no llegamos a nada…", ha explicado Lester provocando de nuevo el llanto de su ex.