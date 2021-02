Tony Spina ha comenzado la videollamada con Marta Peñate y Noel Bayarri bastante molesto. No le gusta que la gente le tache de golfo sin conocerle y sin saber cómo es su relación con la concursante de 'Solos', el reality exclusivo de mitele PLUS . "Aburre un poco", ha comentado.

"Salimos y nunca nos habíamos planteado nada. Nos veíamos como amigos. Pero empezamos a tontear ese día", comenzó explicando el italiano. Precisamente una chica había ido a visitar a Tony ese día, pero él acabó con la canaria. "Marta me dijo 'acompáñame un momento al baño' y de repente me encuentro que ya me estaba comiendo la boca", destapó Tony.