Marta tontea con Edu en la primera noche en Villa Playa: "La manguera de un bombero pesa"

Así ha sido fue la llegada de las chicas a Villa Playa y de los chicos a Villa Montaña

Tras el primer vistazo a los solteros y solteras en 'La isla de las tentaciones', las parejas tuvieron que despedirse para pasar su primera noche separados. Las chicas vivirán las próximas semanas en Villa Playa; mientras que los chicos lo harán en Villa Montaña. A pesar de lo amargo que había sido su primer encuentro con los solteros y solteras, hubo a quienes se les pasó más pronto que a otros.

A su llegada a Villa Playa, Marta animó un poco los ánimos de los presentes siendo la más cercana a los chicos. Con Edu pareció congeniar lo suficiente como para incluso tontear un poco la primera noche. Le preguntó si siendo bombero había apagado algún fuego. "Unos cuántos", respondía él con retintín. "¿Y la manguera pesa?", le preguntó Marta muy intrigada. "Depende del tamaño, como todas", le decía con doble sentido.

Para Marta su tonteo con Edu es, de momento, inocente. "Que estemos en 'La isla de las tentaciones' no quiere decir que no podamos sacar algún amigo", explicaba después. Sin embargo, Edu ya le proponía incluso levantarse pronto para ver juntos el amanecer.

El resto de las chicas encontraban en los chicos en consuelo que les había faltado de sus parejas. Melodie no entendía por qué Cristian había dicho que "de momento" no le había llamado la atención ninguna de las solteras. "¿De momento? ¿Por qué dice 'de momento'? Cristian me ha demostrado que no está por la labor, así no es como se empieza", decía con la voz quebrada.

Mayka tampoco disfrutó de la primera noche. Tiene muchas dudas sobre Pablo. No confía en que no haga nada con las solteras: "Hoy no estoy disfrutando, porque las chicas están muy bien (...) Yo he entrado aquí porque tenía dudas, soy super insegura. Para mí fallarme es una mirada, complicidad, acostarse, piscina... tendría que verlo. Estoy segura de lo que siento pero no de él", confesaba.

Por su parte, Inma quiere que dejen de acusarla de que va a traicionar a Ángel; mientras que Melyssa se llevó una gran decepción con la confesión de una de las solteras sobre Tom.