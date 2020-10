Cristian y Yu, los primeros solteros en ser eliminados: "Estoy contenta por haber entablado relaciones"

En el caso de las chicas, la opinión estuvo muy dividida. "Creemos que con Cristian no vamos a encontrar un feeling como pareja pero de amistad sí", decía Marta como portavoz del grupo. Sin embargo, Melodie se mostró muy enfadada con la decisión: "Estoy muy cabreada porque no quiero que se vaya Cristian. Hay chicos con los que ni siquiera he hablado y me cabrea mucho que se vaya".

Para Cristian, su búsqueda del amor no termina aquí. "No he encontrado el amor en 'La isla de las tentaciones' pero voy a seguirlo buscando como si no hubiera un mañana".

Yu cree que no ha podido mostrarse tal y como es

Por su parte, los chicos decidían expulsar a Yu por "no conectar" ni con ellos ni con las solteras. No obstante, a Yu no le importaba marcharse ya que decía no haberse integrado: "Me alegra haberos conocido. No me sentía yo, no he podido dar el 100% de mí. Me voy sin haber encontrado el amor en 'La isla de las tentaciones' pero contenta de haber entablado relación con las chicas y chicos".