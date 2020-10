El drama de Mayka ante la amenaza de Pablo a su osito de peluche: "No quiero que le pase nada a Rosito"

Marta ha visto las imágenes de cómo Lester invitó a Patricia a dormir a su cama , pasando así la noche con él. Para ella, la guerra está servida: "No sé quién saldrá victorioso porque creo que los dos vamos a acabar muy mal", dijo.

Por otra parte, Melodie ha visto que Cristian está muy cerca de Andrea . "Cristian está demostrando ser tan poco inteligente. Está aquí para eso. Son tentaciones reales y él está cayendo . Que siga así que conmigo tiene poco que hacer. Yo desde luego que no voy a perdonarle ninguna más", decía muy seria y asegurando que se está planteando el futuro de la relación.

Pero quien peor lo ha pasado ha sido Mayka y no por ver a Pablo tonteando con Dorothy (que también) sino por algo que jamás esperó de él.

"Lo tengo toda mi vida y se lo dejé a él en su maleta para que se acordara de mí. Eso me duele más que cualquier caricia. No quiero estar con una persona tan mala. Por favor, si el peluche puede salir de ahí que lo hagan. No quiero que le pase nada", decía devastada.