En el jacuzzi, Mayka ha hablado con Melodie y le ha confesado que ha “luchado” mucho por su relación y que ha “llorado” mucho por él: “Yo me merezco a alguien que me quiera”, decía emocionada. “Él me ha querido dejar millones de veces, pero yo le obligo a estar conmigo (…) Lloro y me pongo tan mal que vuelve”, le explicaba a su compañera.