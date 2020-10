Imágenes inéditas | Melodie se apoya en Beltrán antes de la hoguera final y le confiesa sus planes con Cristian

"Cuando salgamos de aquí Cristian me va a decir que como no me besado ni acostado contigo que nos vayamos a casa como si nada, pero le van a dar por culo (...) Él seguro que quiere nada más bajar del avión irnos a casa como si no hubiera pasado nada, se piensa que yo voy a volver al piso, que vamos a dormir juntos y vamos a arreglar las cosas, pero yo no voy a entrar más a mi casa hasta que él no se vaya".