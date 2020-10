La metamorfosis de Melody: de traicionar a su mejor amiga a ser bautizada como 'la amiga del año'

El inicio de la relación de Melody y Cristian

La concursante aclaró que Cristian ya no estaba saliendo con su amiga cuando empezaron la relación pero confesaba que no había sido fácil gestionar esa situación: “¿Cómo le digo a mi novio que me está gustando su mejor amigo y a mi mejor amiga que me está gustando su ex? ¡Es un poco fuerte!”, reconocía.