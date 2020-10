Cristian se sincera sobre Melodie: "Mi novia me hacía sentir como que soy el más feo y el peor que hay"

Cristian , que hasta ahora estaba siendo el más reservado de los chicos, se ha sincerado sobre lo que no le gusta de Melodie. "Me hace sentir como que soy el más feo y el peor que hay" , le contaba a Lester. "Venía echando de menos un cariño, caricias, piropos y ahora se me ha vuelto la alegría pensando que me quieren", añadía.

Pero Melodie también se está replanteando el futuro de la relación . En una conversación con Melyssa, confesó que sentía vergüenza de su novio: " Te juro que me da vergüenza . Encima todo el mundo sabe lo que me ha hecho. Es que suma todo", decía decepcionada.

Melodie: "Llevo años aguantando"

No es la primera vez que Melodie ha contado más detalles sobre la crisis que arrastra con Cristian desde hace años. Una tarde en la piscina le contó a las chicas que su falta de confianza le impedían avanzar con él: "No puedo casarme porque no confío pero no quiero dejarlo porque no quiero", confesaba.