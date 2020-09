Melodie saca a la luz todo lo que lleva aguantando en su relación con Cristian: "Es la persona más egoísta que conozco"

Melodie ha abierto su alma para confesar todo lo que le impide avanzar en su relación con Cristian. Los celos y la desconfianza son los principales motivos. Melodie ya nos había contado en su presentación de 'La isla de las tentaciones 2' que cree que Cristian le había sido infiel con su ex . A partir de ahí, la participante no ha vuelto a confiar de la misma manera en su novio.

"¿Pero y por qué no puedo casarme con él ni tomar decisiones ni nada?", le preguntaba a sus compañeras Melyssa e Inma en Villa Playa. Melodie relataba entonces que no cree que Cristian sea el hombre que se adecúe a lo que ella quiere.

"Yo lo que quiero en mi vida es como las madres que te quieren y sabes que buscan lo mejor para ti, que te dicen que todo es por tu bien... Eso es lo que yo quiero en un hombre. Y yo estoy con una que me ha mentido, me ha engañado, que me ha visto llorando y que me ha seguido engañando ".

Contaba Melodie, además, un episodio que le había dejado marcada y que evidenciaría el equilibrio que ha existido en su relación: "Es que me dejó después de haber firmado la hipoteca , estuve tres meses sin saber nada de él. Me escribió y yo creo que tardé una semana en perdonarle". Además, añadía que "Cristian es la persona más egoísta" que ha conocido en su vida.

Con todo esto, la de Elche se siente "agobiada" por no poder tomar una decisión: "No puedo casarme porque no confío pero no quiero dejarlo porque no quiero", confesaba.