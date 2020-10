Melyssa se entera de que Tom ha tenido sexo con Sandra y de que sí se besó con Liseth: "Eres la peor persona que he conocido"

Melyssa, por tanto, aún no se había enterado de que Tom tuvo sexo con Sandra. Al verlo, Melyssa sí que no pudo contener las lágrimas al sentirse de nuevo traicionada: "Me das asco, eres la peor persona que conozco. Te has acostado con ella. Cerdo. Cerdo de mie***. ¿Cómo has podido? ¿Te has quedado a gusto, Tom?", le reprochó en un tenso cara a cara.