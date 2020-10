Melyssa le devuelve el anillo de pedida a Tom después de un frío y tenso saludo: "Tu compromiso es una mentira"

Melyssa le pide explicaciones a Tom por su infidelidad en la hoguera de confrontación

Melyssa estalla contra Tom: "¡Me vendiste que eras un hombre respetuoso!"

Era una de las hogueras de confrontación más esperadas. Melyssa se negaba a ver más imágenes de Tom con Sandra en Villa Montaña. Lo que querían eran explicaciones. Así que Melyssa y Tom se vieron las caras en la hoguera de confrontación.

Decidida y con paso firme, Melyssa aparecía en la hoguera contándole a Sandra Barneda lo defraudada y dolida que estaba con Tom: "Me siento decepcionada, traicionada pero a la vez fuerte porque cada vez tengo más confianza de mí misma. Espero que Tom tenga la valentía de mirarme a los ojos y explicarme todo".

"Sigo enamorada de Tom pero estoy desilusionada. Estoy decepcionada completamente. Soy una persona que me considero débil pero aquí he encontrado la fuerza. Me he dado cuenta de que no necesito un hombre. Pero él me hacía feliz. Pero si esa felicidad es falsa tampoco me interesa", decía.

El frío saludo entre Tom y Melyssa: "¿No me vas a mirar a la cara?"

Cuando Tom llegó (decidiendo finalmente afrontar esa confrontación) no se saludaron afectuosamente. De hecho, todo lo contrario. "¿No me vas a mirar a la cara? No hay valor, ¿no?", le recibía Melyssa desafiante.

"¿Prefieres hablar primero o va a ser como siempre y no vas a escuchar?", se quejaba Tom a modo de respuesta. "El problema de todo es que siempre me echas en cara que soy el culpable de todo. ¿Puedes resumir nuestra relación?", añadía.

Melyssa estallaba entonces contra él soltándole todo lo que llevaba dentro: "¿Has venido a atacarme en vez de justificarte? Me pediste matrimonio, me dijiste que esto era para siempre (...) De todas formas creo que no te has enamorado de ella. Creo que ha sido un juego y has jugado con ella también. Aunque la odie. Pero tú no vas a tener una relación ella".

Melyssa le devuelve el anillo de compromiso a Tom

Antes de proseguir con las explicaciones, Melyssa interrumpió la conversación para hacer algo muy importante: devolver a Tom el anillo de compromiso que le había dado.

Muy enfadada, le tachó de mentiroso y de haber traicionado su promesa: "Tu compromiso es mentira. Me has vendido a un hombre que era respetuoso. Me dijiste que si estabas enamorado de mí entrabas aquí y nadie entraría en tu corazón".