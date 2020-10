Sandra le confesó que está empezando a sentir por él. "Yo cuando un chico me ha gustado, lo he dejado", le explicó. "¿No quieres querer a nadie?", se cuestionaba Tom.

"Sí, sí quiero, pero tengo miedo a que me hagan daño", respondía Sandra. Tom le prometió entonces que él no lo haría y le proponía animarla con un masaje en la habitación.

Y entre besos y caricias, pasó. Tom y Sandra tuvieron un tórrido encuentro bajo las sábanas. "Ya no aguantaba las ganas, somos humanos" , justificó Tom después.

Melyssa: "Tom quiere casarse en Marrakech"

Mientras tanto, en Villa Playa Melyssa sigue pensando en su relación con Tom. Por la mañana le contó a sus compañeros que ella había hablado ya con su novio sobre la boda: "Él se quiere casar en Marrakech pero yo le he dicho que no quiero una boda árabe, sino cristiana. Así que por eso no podemos hacerla allí".