A Tom le da un arrebato y abandona momentáneamente la hoguera de confrontación: "Voy a ser claro, no soy feliz contigo"

La hoguera de confrontación de Melyssa y Tom ha sido tensa desde el minuto uno. En su saludo ya apenas cruzaban miradas y Melyssa no tardó en echárselo en cara. No fue lo único que le dijo. La extronista arremetió contra el que entonces era su todavía pareja pero que le había sido infiel con una de las solteras, Sandra, en 'La isla de las tentaciones 2'.

"Lo siento mucho por eso. Pero te voy a decir una cosa: contigo no era feliz. ¿Estábamos felices? Cada dos o tres días me querías echar a la mie***", decía Tom. Pero Melyssa no le dejaba hablar: "¿Cómo vas a explicar esto a tu madre?".

Tom, a Melyssa: "Estaba muy enamorado de ti pero cuando llegaste a la villa hice 'click"

Tras tomarse unos minutos, Tom volvía y con rabia le decía a Melyssa que no era feliz con ella desde hacía mucho: "Voy a acabar la cosa rápido: No estoy feliz contigo. Estaba muy enamorado de ti, muy enamorado, increíblemente. Pero el día que llegaste a la villa fue el día en que hice un 'click'. No quería más eso, contigo no soy yo. No era feliz", le soltaba refiriéndose al día en que Melyssa asaltó Villa Montañas tras el primer acercamiento con Sandra.