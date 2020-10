Tom cree que Melyssa y él no han nacido "para estar juntos"

Cristian, tenso ante la complicidad que ha visto entre Melodie y Beltrán

Alessandro espera que Patry se deje llevar más

Los chicos se han enfrentado a una nueva hoguera. Esta vez llegaron con semblante serio, preocupados por las imágenes que iban a ver de sus novias. Y es que a cada hoguera han tenido sorpresa tras sorpresa, así que esperaban lo peor.

"Estoy bien, más tranquilo. Me lo estoy pasando bien en la villa y con Sandra estoy muy a gusto. No me gustaría ver a Melyssa llorando. Quiero que se abra y disfrute", decía Tom cuando le llegó el momento de su hoguera.

Sin embargo, lo que vio precisamente era lo que temía: imágenes de Melyssa destrozada por sus besos con Sandra. "Sabía que iba a llorar porque es normal. Duele. Si fuera al contrario me dolería también", empatizaba.

Pero Tom hacía entonces su confesión más dura sobre su todavía novia: "Es por eso que hemos venido aquí, para ver si estábamos hechos el uno para el otro. Pero me he dado cuenta de que no estábamos hechos para estar juntos y encontré en Sandra cosas que Melyssa no me daba".

Cristian, preocupado por el acercamiento de Melodie y Beltrán

En el caso de Cristian, hasta ahora se había mostrado muy pensativo sobre su futuro con Melodie. Sobretodo al saber que ella está en el mismo punto.

Pero ahora hay algo que ha inquietado a Cristian y es que Melodie está mucho más "receptiva" con Beltrán, que lleva intentando conquistarla desde el principio del programa.

"Estoy como una montaña rusa. Mi mayor miedo es que me engañe con otro chico (...) Esta vez veo más complicidad entre ellos. Le ha dicho que aquí no tiene que ser todo y será que se está cohibiendo. La he visto receptiva. Yo voy a seguir con la misma actitud porque me lo estoy pasando bien", aseguraba Cristian

Aless espera que Patry se deje llevar