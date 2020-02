Gonzalo teme que Susana le deje mientras ella se replantea la relación: "He tenido una venda"

Para Susana 'La isla de las tentaciones' ha supuesto un punto de inflexión en su relación. En Villa Montaña se sinceraba con Andrea sobre una posible ruptura con Gonzalo: "La primera vez en seis años en la que me planteo dejar la relación. Pienso que si dejo pasar esto, me voy a arrepentir en un tiempo porque son situaciones que se van a repetir. Para mí ha roto barreras de respeto y confianza que no sé si voy a poder volver a sumar. He tenido una venda", explicaba.