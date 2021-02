El tercer programa de 'La isla de las tentaciones 3' nos dejó a todos con la boca abierta. No fueron uno sino dos los participantes que han caído de lleno en la tentación. Por un lado Manuel, que se lió en la misma fiesta con Fiama y Stefany. Por otro, Marina, que no ha podido resistir más su atracción por Isaac. ¿Te has quedado con ganas de saber qué pasó después? ¡Pues podrás saberlo antes que nadie con el preestreno exclusivo del próximo capítulo en mitele PLUS!