Sandra Barneda recibe un ramo de rosas en plató y Nagore se lamenta: "Se me han adelantado"

El amor ha llegado a 'El debate' de 'La isla de las tentaciones 3' . Aunque todavía no era San Valentín, un repartidor ha irrumpido en plató y ha entregado un precioso ramo de rosas rojas a Sandra Barneda. La presentadora se ha puesto muy nerviosa y ha buscado corriendo una nota que aclarase la procedencia del romántico detalle.

Aunque todos los ojos estaban puestos en la de Basauri, se trataba de un mensaje de Serkan Bolat, el protagonista de la nueva serie de Telecinco, 'Love is in the air'.