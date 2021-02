Fani le fue infiel a su pareja, Christofer, con Rubén en 'La isla de las tentaciones 1'

El soltero dejó plantada a Fani en la decisión final del programa

Rubén asegura que Fani hablaba mal de Christofer durante el reality

Rubén Sánchez ha regresado a 'La isla de las tentaciones' en esta tercera edición para intentar encontrar de nuevo el amor. El soltero fue uno de los grandes protagonistas de la primera temporada del programa. Todos recordamos su historia con Fani Carbajo: ella le conoció en el paraíso y fue desleal a su pareja, Christofer, con el soltero. Cuando Fani pensaba que con quien se iría de la isla era con Rubén, él la dejó plantada.

En su momento, Rubén explicó que no quería irse con Fani del reality por haberle sido infiel a Christofer, con quien llevaba 7 años. "El paso de los años me ha enseñado que me tengo que dejar llevar más por la razón que por el corazón. Si ha entrado aquí con una pareja de siete años y le ha pasado esto conmigo. ¿Por qué no le puede pasar esto conmigo fuera?", reflexionó antes de rechazar una relación con ella.

Fani siempre le ha recriminado estas explicaciones a Rubén. Un año más tarde, el soltero por fin ha contado qué es lo que le llevó a tomar esa decisión. Presuntamente, Fani habría criticado a Christofer durante el reality, un gesto que a Rubén le habría desencantado.

"Si no hubiera hablado así de Christofer... Yo no lo veía venir porque aquí vienes y te montas en un globo. Luego aterrizas y vuelves a la realidad. Si tú vives la experiencia, te encuentras a ti mismo. Es todo. Si aunque lo hubiera dejado con su pareja, hubiera demostrado valores y educación, para delante. Pero después de los últimos cuatro días... Yo sé lo que me ha dicho cuando no se grababa", reveló a las chicas de esta edición de 'La isla de las tentaciones'.

Fani se indigna con la confesión de Rubén

En el plató de 'El debate de las tentaciones', Fani seguía muy atenta a cada palabra de Rubén. Enfadada e indignada tras escuchar su confesión, le retaba a hablar más sobre ello. "Me gustaría que dijera qué es lo que presuntamente he dicho cuando las cámaras no estaban", se quejaba.