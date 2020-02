Susana no mantiene ningún tipo de contacto con Gonzalo: "Tiene que aprender a querer"

"Gonzalo sigue sin enteder el motivo por el que le dejé"

Susana ha contado en 'La isla de las tentaciones seis meses después' cómo ha cambiado su vida tras su paso por el reality. "No me lo imaginaba así, tengo un poco de lagunas sobre todo de la parte final. Me venía el pensamiento de que nuestra relación estaba acabada pero intentaba evitarlo. SI no le hubiera dejado ahí no sé si fuera me hubiese atrevido. Ahora que ha pasado el tiempo creo que es lo mejor. Yo estaba buscando un poco que era lo que me pasaba, que tenía celos de Katerina, que no me gustaba su actitud… Pero realmente estaba buscando motivos para terminar la relación", ha confesado tras ver las imágenes de su paso por el programa.

Susana asegura que sigue queriendo a Gonzalo, pero "como a un amigo o como a un hermano" y no como a una pareja. "Me alegro de haber hecho lo que hice porque he descubierto muchas cosas de mí que tenía escondidas y me gustan. Tras la hoguera tuvimos una conversación pero todavía sigue sin entender el motivo por el que le dejé", dice.