Fani y Christofer se dieron una segunda oportunidad tras 'La isla de las tentaciones': "La perdoné porque la amo"

Fani se dio cuenta de que había perdido a Christofer y le pidió perdón

Christofer: "Para mí fue el capítulo más duro de mi vida, pero he aprendido y soy feliz"

¡Christofer y Fani están juntos después de 'La isla de las tentaciones'! La pareja acudió al programa para resolver los celos de ella, sin embargo acabó convirtiéndose en un triángulo amoroso en el que Fani decidió decantarse por Rubén, uno de los solteros de Villa Montaña.

Christofer lo pasó muy mal durante su estancia en el programa. Al ver la infidelidad de su novia, protagonizó un terrible momento de dolor gritando "Estefaníaaa" por la playa, roto de dolor. Después de eso tuvo la hoguera de confrontación con Fani. Tras su conversación, acabó abandonando solo el programa.

Pero las cosas no fueron mejor para Fani. Aunque el resto de su estancia estuvo muy a gusto con Rubén, se llevó un plantón por parte del soltero en la hoguera final.

Christofer y Fani se dieron una segunda oportunidad

Seis meses después, no imaginaríamos que Christofer y Fani hubieran conseguido dejar atrás todos sus problemas y mucho menos que se hubiesen dado una oportunidad.

"Salí de 'La isla de las tentaciones'. Llegué a mi casa, necesitaba estar sola y darme cuenta de la situación. Me di cuenta que echaba mucho de menos a Christofer. Y era: "¡qué has hecho!". Empecé a llamarle, a enviarle mensajes, a pedirle perdón... Al final me perdonó", revelaba Fani a Mónica Naranjo.

Christofer confirmaba después que el amor había prevalecido al orgullo. "Fani y yo tuvimos una pequeña conversación. Se dio cuenta de sus fallos, de lo mucho que estaba arrepentida y de quién era el amor de su vida. Yo la seguía queriendo a pesar de todo", explicaba.

Fani le pide perdón "delante de toda España" a Christofer

Aún con todo, Fani quiso pedirle perdón públicamente a Christofer. "Sé que me he potado fatal contigo. He sido muy dura. Te he pedido perdón pero te lo quiero pedir delante de toda España. Te quiero. Tenia la necesidad de hacerlo", le decía.

Christofer sentenciaba con una romántica reflexión y lección: "Para mí fue un capitulo, de los más duros de mi vida. Ha aprendido, soy feliz, la he perdonado y tengo que seguir adelante. Estamos muy bien, avanzando".

Fani ajusta cuentas con Rubén

Fani también ha podido cerrar el capítulo con Rubén. Tras su plantón en la isla, se había quedado muy impactada al no entender sus motivos. Fani se sintió engañada y estafada por el soltero: "Tanto que me prometía, que me decía, me regaló tanto los oídos. Tan falso, tan manipulador... por eso no confío en los hombres", decía sin poder contener la emoción.

Fani necesitaba una explicación y ha podido obtenerla del propio Rubén. Al principio ella se quedó totalmente impactada al verle, pero después le echó en cara que había jugado con ella.