'La isla de las tentaciones seis meses después': Así están las parejas tras su paso por el reality

Las parejas vuelven a reencontrarse seis meses después de la última hoguera

Han pasado seis meses desde que se apagó la última hoguera en 'La isla de las tentaciones'. Las parejas vuelven a reencontrarse con Mónica Naranjo par hablar de cómo se encuentra su relación.

Fani y Christofer vuelven a estar juntos

Fani se venía abajo al ver sus imágenes con Rubén. "Fue tan malo conmigo...", aseguraba. Al encontrarse con el soltero, Fani no ha dudado en reprocharle su comportamiento. "Fuiste un falso conmigo, jugaste conmigo. Yo estuve contigo hasta el final, mi novio se fue y yo te demostré que me gustabas. Aún así tu sabías que la otra persona estaba sufriendo y en la puñetera hoguera final tienes el valor de decir que no confías en mí".

Tras aceptar las disculpas del valenciano y arreglar sus problemas, Fani ha dado una gran noticia: "He vuelto con Christofer". "Salí de 'La isla de las tentaciones'. Llegué a mi casa, necesitaba estar sola y darme cuenta de la situación. Me di cuenta que echaba mucho de menos a Christofer. Y era: "¡qué has hecho!". Empecé a llamarle, a enviarle mensajes, a pedirle perdón... Al final me perdonó", ha explicado a Mónica Naranjo.

La joven ha sentido la necesidad de pedirle disculpas públicamente: ""Sé que me he potado fatal contigo. He sido muy dura. Te he pedido perdón pero te lo quiero pedir delante de toda España. Te quiero", le ha dicho.

Tenso reencuentro entre Andrea e Ismael:"¡No te aguanto!"

Andrea e Ismael volvieron a verse tras la hoguera final. "Me hace mucha gracia que elijas a Óscar para irte con él, lleguemos a España y quisieras quedarte cuatro días conmigo en Madrid", ha comenzado diciendo el murciano.

"Lo que pasó es que yo le fui a buscar para hablar con él, él quiso volver conmigo y le dije que no porque me gustaba Óscar. Se quiso quedar conmigo. Yo le dije que no iba a volver a mi casa porque no me apetecía y me iba a quedar en Madrid. Me dijo que si se podía quedar porque la otra Andrea le estaba diciendo que se fuera a su casa y él no quería ir porque no se quería acostar con ella porque no le gustaba. Me supo mal porque tener que acostarse con una persona por compromiso... Duramos una noche porque yo me puse ha hablar con Óscar", aclaró Andrea.

Andrea sigue manteniendo una relación especial con Óscar. Sin embargo, Ismael trató de conocer a la soltera con la que sintió una conexión especial en el reality pero la cosa no terminó de funcionar.

Gonzalo escribe una emotiva carta a Susana: "Estos seis meses me han desgastado como años"

Gonzalo no ha conseguido reunir las fuerzas necesarias para reencontrarse con Susana pero le ha escrito una carta en la que le deja claros todos sus sentimientos. A pesar de haberlo intentado, Susana ha revelado que no mantiene ningún tipo de contacto con su ex.

"No mantengo ningún tipo de relación con él. Cuando se sentía bien me escribía un mensaje bonito, cuando se sentía mal me escribía un mensaje nada bonito y le dije que mejor no me escribiera ni para bien ni para mal. Gonzalo debería aprender a querer un poco, querer a una persona es querer lo mejor para ella", ha explicado.

Alex y Fiama no consiguen hablar sin gritarse

Álex y Fiama se marcharon de la hoguera final juntos pero con muchas dudas. Sin embargo el extronista y la canaria han acudido por separado a 'La isla de las tentaciones seis meses después'. "No nos hacíamos felices, mi madre siempre me dijo que él no estaba enamorado de mí", ha contado Fiama. Por su parte Álex asegura que nunca debió de permitir "el pisoteo" que sufrió en la isla y que su pareja durmiese con otro.

La pareja ha protagonizado un fuerte enfrentamiento lleno de reproches y faltas de respeto en el que incluso Mónica Naranjo ha tenido que intervenir. "Ninguna de tus exnovias habla bien de ti, todas hablan barbaridades", le ha asegurado Fiama. "Solo tú y Melani, el resto no", ha aclarado él.

A pesar de haber pasado un mal trago, a Fiama le esperaba una gran sorpresa. Joy ha vuelto al programa cumpliendo su promesa de esperarle hasta el final.

Los planes de boda entre Adelina y Jose siguen en pie

'La isla de las tentaciones' supuso un reto para la relación de Jose y Adelina. "Es verdad que no hemos salido de fiesta los dos y verme pasándomelo bien le ha chocado y me ha visto de una manera rara. Lo tuvimos que hablar y le tuve que explicar lo que había vivido yo. Tiene que entender que soy libre de pasármelo bien, conocer gente y disfrutar con ellos. Esto provocó una crisis entre nosotros y nos hizo plantearnos dejar la relación", ha confesado Adelina.