Susana responde con ironía en redes sociales a las mofas de Rubén

La guerra que se inició en la isla parece trasladarse a la civilización. Susana Molina no dudó en decir públicamente lo que pensaba de Rubén : no se fiaba de él . Cree que sus sentimientos hacia Fani no son reales y se lo ha llegado a advertir a la propia implicada.

Rubén reaccionó al respecto y llegó a expresar su enfado en una conversación que mantuvo con Fiama: "El cono que juzgue a su pareja y su relación, a mí que no me juzgue", llegó a decir. Unas palabras que no sentaron nada bien a Gonzalo, que no dudó en defender a Susana en redes sociales: