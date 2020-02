Gonzalo defiende a Susana y arremete contra Rubén: " Has destrozado una familia"

Susana no se fía de Rubén. Según la novia de Gonzalo, durante la hoguera de confrontación de Fani y Christofer, él estaba pasándoselo bien y no le importaba en absoluto que la joven no pudiera volver. Fiama no tardó en ir al soltero y contarle lo que le había dicho su compañera. "El cono que juzgue a su pareja y su relación, a mí que no me juzgue", se quejó el valenciano.