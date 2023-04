" Si me voy con él, a los dos días le tengo que dejar . No voy a poder. Se me va a ir la atracción sexual solo de pensarlo. Solo podría justificarlo si las imágenes que él hubiera visto estuvieran al nivel", reflexionaba la participante de 'La isla de las tentaciones' antes de darse un baño con el soltero.

Miguel no desaprovechó la ocasión para alabar el físico de Lydia e incluso para aproximarse un poco y ver si ella se animaba a darle un beso. "Por lo que he visto de ti, sé que podría estar contigo y ser pareja porque he visto cómo te has comportado con tu pareja", le expresó el andaluz.