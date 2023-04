Inédito| Lydia se sincera como nunca sobre Manuel con Miguel: “No puedo perdonar lo que tú sabes”

Algo que está haciendo Lydia, ella le cuenta a Miguel, su tentador favorito, lo que ha pasado en la hoguera de solteras con Miriam y le cuenta lo mucho que le ha enfadado cuando ella entraba haciéndole una foto: “Me ha dicho que me la hacía para enseñársela a Manuel a ver si se acuerda de tu cara”.

Ella se desahoga sobre lo ocurrido y las palabras que ha compartido con la soltera y cómo se ha sentido ante este momento: “Han conseguido que quiera irme sola, no sé si era la intención, pero lo han conseguido. Me ha dicho que no está enamorada de mí y que voy a salir sola”.