Inédito | Marieta se desahoga con Sergio: "Si mi novio es el que ha caído en la 'luz roja', no pierdo"

Marieta , la novia de Álex , no ha sabido gestionar el visionado de imágenes que comprometen a su chico. La concursante de Villa Montaña, que se convirtió en el anterior programa de ‘La isla de las tentaciones 7’ en la primera chica en activar la ‘luz roja’ con Sergio, bien parece haberlo olvidado todo y no deja de poner el foco en cada uno de los movimientos de su pareja en Villa Playa.

Eso sí, y como cabía esperar, su incondicional soltero Sergio se presta a ser su paño de lágrimas en estos difíciles momentos para la concursante. Un apoyo vital, que no ha estado exento de alguna que otra crítica hacia la propia Marieta, por los insultos proferidos a su todavía novio. “Pero no insultes al chaval”, le recrimina duramente el soltero. “Pues me estoy controlando, ¿sabes?, porque liaría una ahora mismo… Yo tengo mucha rabia dentro. Yo reacciono con rabia”, le responde.