Adrián se ha enfrentado a su primera hoguera de 'La isla de las tentaciones 7' tras haber llegado el último al reality . Por eso esperaba no ver prácticamente nada de su novia, Mariona, con los solteros. Al final, Adrián salía de la hoguera con Sandra Barneda entre lágrimas.

" Tengo unos celos que en mis anteriores relaciones fueron enfermizos . Mariona ya me advirtió que si florecían en algún momento me dejaría. De hecho, florecieron una vez y estuvimos a punto de dejarlo", aseguró. A continuación, Sandra Barneda le confirmó que había imágenes de Mariona para él.

Su novia apareció en la villa jugando a varios retos con Julen, uno de los solteros, como lamerse sirope o pasarse un hielo . Las reacciones de Adrián no se hicieron esperar con sus exclamaciones de sorpresa.

"Es verdad que le gustan los chicos un poco aleatorios y me lo acaba de demostrar. Por lo que me ha contado de su pasado, nunca se ha basado en un prototipo fijo. Se ha fijado en chicos un tanto afeminados y raros, dejémoslo ahí. Y es que va a la velocidad de la Luna", reaccionaba. Unas palabras con las que Borja no pudo contener, mientras tanto, su asombro.