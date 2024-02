Inédito | María le cuenta a Riki que tiene un "bloqueo personal": "No hay nadie aquí que me ponga a prueba"

Una vez en Villa Montaña, María le confesaba a Riki tener un "bloqueo personal": "No porque seas tú ni porque sea nadie. Es que se acerca alguien a mí y siento rechazo. No quiero hacer nada que no me nazca solo porque mi novio vea unas imágenes que no estoy siendo yo". En ese momento, Riki le preguntaba si no se está poniendo a prueba por lo que pueda pensar David al ver sus imágenes.