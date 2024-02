Inédito | María, muy triste porque Zaira jugó con su peluche y con la actitud de David: "Cuando salga se va a dar un golpe de realidad que se va a cagar"

María tiene claro lo que pasará cuando acabe 'La isla': "Se va a dar un golpe de realidad cuando ponga un pie fuera que se va a cagar"

Así ha sido el momento en el que Álvaro ha comentado con Ruth la actitud de María

María hace balance de lo que lleva de 'Isla de las tentaciones': esto ha dicho

María Aguilar está muy decepcionada con la actitud de David en Villa Playa. Y muy cabreada con Zaira, la tentadora con la que David está teniendo las imágenes más comprometidas de lo que llevamos de edición hasta ahora. "Está jugando con mi peluche (Arbolito).. en la cama", apuntaba. No obstante, María ha señalado que "el camino es corto. Cuando me lo eche en cara se va a cagar".

La pareja de David estaba muy molesta por lo del peluche y le costaba olvidarlo. Pero eso no escondía lo frustrada que está por lo que ve de David cada vez que pisa la hoguera y lo poco que le gusta lo que ven sus ojos. "Yo no tengo ganas de nada", decía, tras la pregunta de Julen de "qué tal la noche de ayer". "Es la verdad, también tengo que decir cómo me siento, ¿no?", añadía la pareja de David.

"No paro de pensar en las imágenes que vi, que podían ser mejores o peores y no me gustan... no me gustó que jugara con mi osito, me tocó los cojones porque me parece una falta de respeto... ¿mi novio no sabe eso?", ha contado María. "Cuando me siente en la hoguera con él y tengamos que ver las imágenes, a ver qué 'chupi-chupi' va a ser... A ver cómo va a explicar el perreo ese. Se va a dar un golpe de realidad cuando ponga un pie fuera que se va a cagar", ha concluido María.

Álvaro comenta con Ruth la actitud de María

Álvaro Boix ha vuelto a 'La isla de las tentaciones'. Pero el recibimiento de María no fue el esperado por el pasado que tienen ambos. La pareja de David no guarda muy buen recuerdo de ello. Además, María le evita y no parece muy contenta de que esté en la villa. "¿Qué hago yo aquí? De mal rollo tampoco quiero estar. Está hipercerrada conmigo, que no quiere saber nada de mí", aseguraba Álvaro a Ruth.

Ruth le ha dejado ver a Álvaro que antes de que entrase como nuevo tentador a la villa, María no le hacía caso a ningún chico y sorprendentemente "ahora le hace caso a todos". Un ejemplo, según Ruth, es Riki.

María reflexiona sobre 'La isla' en este momento

María ha podido tener un momento de reflexión en el jacuzzi de Villa Montaña en donde ha confesado a Marieta y Sergio, delante de Álvaro, lo que pasa con este último: "Llevo sin saber de él muchísimos meses. ¿Pasó eso? Sí. Me gusta que esté aquí porque también fue un punto de inflexión en mi relación y que esté aquí no está mal para que cuando salga yo cierre el ciclo de todo lo que ha pasado".