En el canal ‘Mi momento’ de Mtmad, la plataforma de videoblogs de Mediaset España, la guapísima participante del programa de Sandra Barneda ha hablado alto, claro y sin pelos en la lengua sobre la relación que tuvo con el ex de Rosario Matew.

La participante de ‘La isla de las tentaciones’ no ha querido dejarse nada en el tintero sobre el idilio que mantuvo con Álvaro Boix en el pasado y ha explicado a todos los seguidores cómo surgió la llama de la pasión entre ellos y cuánto duró.

“Él me vendió la moto máxima, tampoco me lo creí porque creerse algo de él es un poco de tontita”, asegura en el canal ‘Mi momento’ de Mtmad. “Me rebajé a una persona que no merecía la pena”, declaraba, tras explicar un episodio que vivió con él y por el que se sintió algo traicionada.