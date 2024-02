Inédito | Lo que no viste de la vuelta de la hoguera de los chicos: "Me lo esperaba..."

"Creo que el más afectado ha sido Álex y a lo mejor Nico...", afirmaba David. "Me lo esperaba. Creía que no pero es que me lo esperaba", contaba Álex. Un Álex que estalló al ver cómo Marieta confesaba los problemas sexuales que tenía antes de entrar a 'La isla' y que le salpicaban de manera directa. "Era un problema médico" , apuntaba Álex en la hoguera.

En ese momento, David subrayaba que le puede "picar un poco" y desvelaba que "fuera le habla cada dos por tres y María no le contesta. Va a tener la suerte de estar encerrado con ella en una villa y a lo mejor le hace un poco de caso...". No obstante, la pareja de María se mostraba seguro: "Lo veo prácticamente imposible que pase algo entre ellos".

Sin lugar a dudas, el que más tocado salía de la hoguera era Álex, que volvía a hacer hincapié en las frases que dijo Marieta sobre él. Una de ellas fue que no sabía como le había presentado a sus padres, algo que a Álex le molestó y mucho: "Te acabas de follar al chaval... solo has visto que he bailado con Gabriela. Iba superpreparado y mira, no me he equivocado". Recordemos que esa misma noche Álex llegó a Villa Playa y quiso resolver la tensión sexual que mantenía con Gabriela acostándose con ella, tras lo que había presenciado anteriormente en la hoguera.