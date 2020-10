Tom da rienda suelta a su atracción con Sandra tras la discusión con Melyssa... ¡y se lanza a besarla!

"Yo a ti te tenía que decir en tu cara que eres un desgraciado y que jamás me vuelves a ver en la vida (...) No entras en mi casa. Tú ya no eres mi novio . Ya puedes foll**** a la que quieras", le dijo Melyssa a Tom.

Parece que el participante se lo tomó al pie de la letra porque a partir de entonces se soltó a más no poder con Sandra, la soltera que más le gusta en la villa. Él lo ha justificado diciendo que le falta cariño: "Durante la relación con Melyssa me faltaba cariño y Sandra me gusta no lo puedo negar".