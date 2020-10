Melyssa, a Tom: "Tú no vuelves a entrar en mi casa"

Tom se justifica por sus tonteos diciendo que era un juego

Melyssa no pudo con las imágenes que vio de Tom en la primera hoguera. Su novio había estado muy cerca de dos solteras, Luzma y Patri, y se había dejado llevar con ellas hasta el punto de que hubo lametones en el cuello y masajes sugerentes.

En el tercer capítulo de 'La isla de las tentaciones', vimos como Melyssa se fugó de Villa Playa en un momento en el que no estaba siendo vigilada. Después de andar durante kilómetros, dio con Villa Montaña sin ayuda y la asaltó al grito de "¡Tom Bruse!" para pedirle explicaciones a su novio.

En la cuarta entrega del programa, hemos comprobado que continuaron los gritos. "Tú te vas a la mier**. ¿Qué haces preguntándole a Sandra y la otra que si duermen desnudas? ¡Yo no he hecho nada! (...) Que te dije que no te aguantaba nada. Que la relación se ha terminado, ¿te enteras? Que cuando tu padre y tu abuelo vean esto y mi padre... ¿Mi padre? Mi padre no te deja volver a entrar en casa", le dijo Melyssa muy alterada a Tom.

Poco a poco eran más los que se iban uniendo a la pareja ante el revuelo que estaba habiendo. Una de ellas era la propia Sandra, quien ha estado más cerca de Tom. Melyssa también tuvo palabras para ella: "Que os calléis las dos, que sois todas iguales, unas malas personas que habéis venido aquí a romper una relación". Por su parte, Sandra le recordó que había sido ella quien había acudido al reality para poner a prueba su relación.

Todos en Villa Montaña le decían a Melyssa que estaba equivocada. Tom no paró de repetirle "Te quiero, te quiero", pero esta vez sus palabras no eran suficientes para la extronista.

Para Melyssa, la gota que colmó el vaso fue cuando Tom le dijo que estaban en la isla para "solucionar" sus "problemas de celos". "¿Y crees que así los cambio? Tú me has destrozado la vida pero no me vuelves a ver. Yo a ti te tenía que decir en tu cara que eres un desgraciado y que jamás me vuelves a ver en la vida. ¿Ves mi cara? He pasado 48 horas sin dormir. (...) No entras en mi casa. Tú ya no eres mi novio. Ya puedes foll**** a la que quieras", sentenciaba Melyssa.

Tras la discusión, Melyssa se derrumba y Tom organiza una fiesta

Después de la discusión, Melyssa y Tom tuvieron dos formas muy diferentes de asimilar lo que había sucedido. Por una parte, Tom arremetió contra su novia delante de las solteras: "Tengo una novia así. Es así desde que nos conocemos. Por tonterías se pone así a gritar. Es así cada día. Estoy flipando. Es fuerte"

Para olvidarlo, Tom le propuso a las solteras que le hiciesen pasarlo bien. "Quiero desconectar. Esta noche quiero bailar pero los masajes una a una, no tres a la vez", les dijo. Con ello se produjo aún más el acercamiento con Sandra.

En Villa Playa, Melyssa regresaba totalmente rota. Todos en la villa la arroparon nada más llegar y le preguntaron por lo sucedido. Sin parar de llorar, la extronista les explicaba que no había podido controlar su impulso: "Me he escapado. He llegado a la villa de los chicos. Le he dicho de todo a Tom. Pero ahora me da rabia porque se va a quedar con eso. Estaba tan nerviosa que ni me acuerdo de lo que he dicho".