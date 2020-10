Tom Brusse responde a sus detractores: "Soy tan arrogante porque me encanta"

Tom, el participante con más papeletas para caer en la tentación

A pesar de haber comenzado no hace mucho, Tom Brusse es uno de los participantes con más papeletas para caer en la tentación. El de Marruecos está cada vez más unido a Sandra, algo que no le hace ninguna gracia a su novia Melyssa. “Con Luzma me daba igual porque sé que no tiene nada que ver, pero Sandra es una chica sencilla, como yo”, sollozaba durante la primera hoguera al ver las buenas migas que había hecho con la soltera.