Tom ve claro su futuro sin Melyssa: “Con Sandra soy yo, me siento bien; no puedo querer a dos personas a la vez”

“Me duele mucho, pero es que las imágenes que Melyssa ha visto no había todavía nada con Sandra, y eso es un problema, porque no confía en mí. Si vino a la villa y todavía no había pasado nada… Antes no tenía pensado hacer nada con nadie, pero después de lo que pasó me he dado cuenta que no quiero una vida así. Cuando ella vea las imágenes con Sandra no me lo quiero ni imaginar, la verdad. Tengo miedo”, aseguraba Tom a la presentadora. Lo que no sabía era que su todavía pareja, Melyssa no había visto nada como castigo del programa por haberse saltado las normas.