La dirección castiga a Melyssa por saltarse las normas: “Sé que lo que hice no está bien y asumo las consecuencias de mis actos”

La presentadora quería saber de qué tenía miedo, y ella era sincera : “Tengo miedo de volver a ver más imágenes como las que vi, porque si las vuelvo a ver ya sí que no hay vuelta atrás […] Va a sonar mal, pero me gustaría verle triste, ya no quiero que se lo pase bien”.

Por un lado, los deseos de Melyssa se hicieron realidad, y es que no iba a ver imágenes como las que había visto, pero tampoco ninguna otra: “No hay imágenes para ti. Melyssa, la única razón por la que no vas a ver imágenes, y para que sirva de precedente también a tus compañeras, es que saltarse las normas de ‘La isla de las tentaciones’ tiene graves consecuencias. Como penalización vas a tener una hoguera sin ver imágenes de Tom… Tú tuviste contacto con él, pudiste hablar con él, tus compañeras, no”.

Como no podía ser de otra manera, Melyssa asumió el castigo, pero entre lágrimas, se derrumbó: “Yo lo entiendo, sé que lo que hice no está bien, entiendo que se me tenga que castigar de alguna manera, pero me hubiese gustado verle para saber solamente si le importaba. […] Anímicamente estoy mal, yo necesitaba ver esas imágenes. Pero sé que lo que hice no está bien y asumo las consecuencias de mis actos”.