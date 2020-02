El 'zasca' de Sandra Barneda a Andrea al molestarle que Ismael tontease con varias solteras: "¿A ti qué te importaba que jugase con una o con otra?"

Andrea explicaba en 'El debate de las tentaciones' que no le había gustado nada que Ismael tontease con varias solteras. Sobre todo porque creía que era forzado y por darle celos a ella.

"Yo a veces me explico mal. Yo lo que quería decir es que sentía que él me debía explicaciones porque no entendía que jugara con tres chicas. Yo estuve con Óscar desde el primer momento", se defendía.