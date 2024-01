Esperansa Gracia y Sole Giménez se dan cuenta en el programa de que son vecinas: "Nos hemos enterado aquí"

La cantante sorprendía al versionar esta famosisíma canción de Shakira al más estilo mexicano. "El sello era de Sole, indiscutible", reaccionaba Lara Álvarez y tras esto Esperansa Grasia se lanzaba a valorar su actuación: "Qué divertida la actuación , cuando has dado ese giro nos has vuelto locos, de verdad que un diez".

"El caso es que me suena, creo que me he cruzado contigo comprando el pan. No me sonabas de que cantas, de algo mucho más familiar. Lo típico de una tía lejana que no es tu familia, pero es tu familia. Yo decía: 'esta mujer es algo mío", explicaba Esperasa Grasia.