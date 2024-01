La emoción de Marta Sánchez tras su actuación: "Se la he cantado a mi padre, a mi hermana y otra persona de mi familia"

El público ha reaccionado con un impresionante aplauso para Marta. "No me atrevo ni a acercame, madre mía, qué espectaculo porque fácil la canción no era", decía Lara Álvarez en sus primeras palabras con la cantante tras su actuación y ella desvelaba algo: "Había unas luces ahí que hacían como una cruz, eran mi hermana, mi padre y otras persona de mi familia que se lo he cantado a ellos. Me emociono y todo".