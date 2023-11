Acerca de la frase en contra el ministro de Transporte, el portavoz del PP ha contestado diciendo que “yo lo que dije es que no había sido víctima de ningún agresión de acuerdo al parte policía, es evidente el ejercicio de matonismo por el partido socialista ".

Ana Terradillos, le pregunta sobre su estrategia con VOX: “Nosotros tenemos una responsabilidad muy grande en esta legislatura, primero porque hemos sido el partido ganador de las elecciones, tenemos el compromiso que el 23 de junio votaron cambio y con aquellos que no votaron a Pedro Sánchez , tenemos la responsabilidad de defender aquellos que están en contra de Pedro Sánchez", comenta Tellado.

Por otro lado, la presentadora le reitera la pregunta sobre su estrategia con VOX: " Con la oposición en lo que coincidamos iremos de la mano y en lo que no, pues no, somo formas políticas distintas", declara el Portavoz PP en el Congreso.

Sobre Junts, Miguel Tellado explica que “su objetivo es debilitar el estado y conseguir el referéndum de Cataluña, nosotros no, para Pedro Sánchez vale todo con tal de seguir la frente del gobierno, es un mal Gobierno ".

Además, el portavoz del PP ha comentado su opinión sobre si el PSOE reconoce un Estado Palestino: "Lo único que sabemos es que Sánchez ha ido a criticar un país que se defiende de un ataque terrorista y yo c reo que el respeto de nuestro país ha quedado debilitado después de su actuación , es un error diplomático garrafal, las democracias tiene que estar juntas cuando sufren ataques terroristas cómo Israel, para la defensa de los intereses como nación es algo muy negativo", comenta Miguel Tellado.

La presentadora, después de finalizar la entrevista, le comenta con una sonrisa a Miguel Tellado: “Señor Tellado... no me ha contestado a nada, pero le agradezco que esté en el programa. Espero tener más suerte en la segunda entrevista. O lo he hecho muy mal yo o usted se ha salido por la tangente”.