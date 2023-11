Manuel Gazapo, experto en seguridad internacional, sobre el apoyo de Pedro Sánchez a Palestina: "Estas decisiones no son las más adecuadas..."

La presentadora continúa preguntando al experto sobre si el contexto y el escenario eran los adecuados por parte del presidente del gobierno. Tras la cuestón, Manuel Gazapo responde: "No era el más adecuado en un momento en el que la crisis humanitaria ha alcanzado esas proporciones, significaría que los mecanismos de la diplomacia paralela no están funcionando ".

Por otro lado, Manuel Gazapo sentencia que "la reacción es poco audaz e inteligente por parte de Israel, puede generar el campo de cultivo para mucho más terrorismo que afecte a Israel a corto plazo y al resto del mundo". En cuanto a las palabras de Pedro Sánchez y cómo está actuando en este conflicto, Gazapo alerta: Para garantizar las raíces terroristas repartidas por todo el mundo hay que actuar por todos los medios, claramente estas decisiones unilaterales de España no son las más adecuadas, la política exterior está en manos de un representante que no corresponde a Sánchez pero España puede hacer esto, a lo que no es aconsejable, hay que actuar con una sola voz".