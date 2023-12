“ Pedimos parar el tránsito entre Atocha y Recoletos a raíz de estos descarrilamientos, entendíamos que se tenían que hacer unas obras y cambios para asegurar de alguna manera de que no vuelva a pasar. Se solicitó y se coordinó con las empresas públicas que prestan servicio a Renfe para esa paralización, se realizaron obras durante estos dos últimos días y se pudo reabrir, ya que se hicieron cambios en lo que provocó el descarrilamiento del primer tren", explica Diego Martín.

Sobre lo que puede estar ocurriendo: “Lo que vemos no es sólo en Madrid porque ahora está en todo el núcleo ferrocarril de servicio público de cercanías, incluso en los que están en peor situación como Asturias o Cantabria, es que hay un gran número elevado de incidencias porque no hay suficiente inversión en mantenimiento comparable con lo utilizado en otras infraestructuras de alta velocidad, somos el número uno en alta velocidad pero no queremos que sea a costa del tren convencional del servicio público".