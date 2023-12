Miguel Ángel Revilla: "Este Gobierno no va a durar ni cuatro años, su mayor problema es la coalición"

“Puede haber concesiones que afecten al tema judicial, a mi me preocupa porque hasta ahora por lo que dicen ruptura de derecho. Yo no lo veo ahora, está todo en su sitio y los jueces hacen su función, el estado de derecho si no tiene un poder judicial e intocable... se tiene que fundamentar en la justicia. Luego hay otra cuestión, la credibilidad de Sánchez, llegó a ganar las primarias con el lema del no es no, recordamos la presión que el partido hizo a Sánchez para que Rajoy aprobara los presupuestos. Él tomó la decisión acertada, no podía ir al Parlamento para votar algo que el en la campaña electoral había reiterado que no era no... no a Rajoy por los temas de corrupción le catapultó a ganar las primarias, apoyado por todos los medios, lideres del PSOE", detalla Revilla.