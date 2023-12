Martínez-Almeida responde a Ortega Smith: "Igual yo no tengo sus huevos, pero sí los votos de los que él carece"

"Me da la sensación de que había más asistentes de lo que esperaba el Gobierno porque reunir en una mañana muy fría de Madrid a 15.000 personas creo que es buena muestra de lo que dicen las encuestas, que un 60% de los ciudadanos están en contra dela amnistía y lo ven como un privilegio", ha sentenciado.

Además, Almeida ha dejado claro cuál es el principal objetivo de su partido : "Somos el primer partido de España a todos los niveles y tenemos la responsabilidad de ejercer ese liderazgo que la sociedad demanda. Tenemos que demostrar que hay otra forma diferente a cómo lo hace Pedro Sánchez y con la que pensamos en todos. También en Senado y Congreso tenemos que hacer valer la anticonstitucionalidad de la amnistía. Hay otra forma de gobernar que no es la de la crispación".

El alcalde de Madrid ha respondido a las acusaciones Ortega Smith en las que acusaba al PP de ser "un partido de gallinas ponedoras, aunque pongan huevos no los tienen".

"Vox está bastante perdido y lo vi en el pleno con Ortega Smith. Yo le diría a Ortega Smith que igual no tengo sus huevos, pero sí los votos de los que él carece. En política es más importante tener votos que huevos. Ellos no acaban de encontrar su lugar y no saben lo que tienen que hacer, están bastante desubicados y creo que es la mejor coartada para Pedro Sánchez.