Oriol Junqueras se sienta en la mesa política y Ana Terradillos le propone ser colaborador: "Lo mismo me apunto"

Junqueras no tardaba en responder y dejaba las puerta abierta a su posible colaboración con el programa: "Pues como estoy inhabilitado y no puedo tener cargos institucionales, lo mismo me apunto", respondía. Además, el político nos desvelaba su pasado en el mundo de la televisión: "Yo me dediqué durante unos años al mundo de la televisión en Extremadura como ayudante de realización".