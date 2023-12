Rubiño, portavoz de Más Madrid, responde a Ortega Smith tras la agresión: "No me ha escrito nadie de Vox porque están amparando lo que hizo"

Este lunes, 'La mirada crítica' ha hablado en directo con Eduardo Rubiño, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid que sufrió la agresión: "No me ha escrito ningún mensaje nadie de Vox porque están amparando lo que hizo. Se abre la puerta a que todo vale en una institución y un cargo es un representante de los ciudadanos, por lo que hay comportamientos que no se pueden permitir", ha dicho.