Los pasos que van a tener que seguir las víctimas del incendio de Valencia para reclamar al seguro

Además, ha dejado claro que no hace falta tener la póliza en papel para poder reclamar: "Casi todo el mundo tiene un seguro de vivienda y simplemente hay que contactar con la aseguradora. No hace falta tenerlo en papel, simplemente con llamar nos lo van a solucionar. Es común no saber lo que tenemos en casa y hay que acreditarle a la aseguradora con fotografías que has perdido la cantidad del contenido asegurado, que en este caso estará más que cubierto".